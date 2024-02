Seoane: Keine "Frage des Wollens, sondern des Könnens"

Der Frust über die kurzfristige Spielabsage im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Saarbrücken stand Spielern, Fans und Funktionären ins Gesicht geschrieben - und auch Borussia Mönchengladbachs Gerardo Seoane zeigte sich enttäuscht. "Wenn man sieht, was für ein Aufwand für so ein Spiel betrieben wird, tut uns das weh, dass nicht gespielt wird", sagte der Schweizer am Mittwochabend in den Katakomben des Ludwigsparkstadions.