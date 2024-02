Zwischen Genie und Wahnsinn

Worauf Bayers Sechser, mitunter auch als Grobian vom Dienst bekannt, gelassen reagierte: Ein Foul in der 36. Minute - das zur Verwunderung der Schwaben keine Ampelkarte nach sich zog.

Da rauschte der bereits verwarnte Andrich rustikal in Enzo Millot hinein, traf den Stuttgarter sowohl am Rücken als auch am Schuh. „Es war natürlich ein Kontakt da. Wenn man sich ein paar Wiederholungen ansieht, dann sieht man, dass ich ihm vielleicht ein wenig auf dem Fuß stehe“, schilderte der Mittelfeldspieler seine Sicht der Dinge, schränkte aber selbst ein: „In der normalen Geschwindigkeit kann man das weiterlaufen lassen. Auf dem Feld hat sich auch niemand beschwert.“