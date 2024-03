"Es wird brennen": Saarbrücken freut sich auf Pokalderby

Das Duell findet am 2. April im Ludwigspark statt, seit 32 Jahren konnte der FCS nicht mehr gegen den Lokalrivalen gewinnen. "Unsere Fans und die des FCK mögen sich nicht besonders. Das ist durchaus so, ob jetzt der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Halbfinale spielen würde", sagte Sportchef Jürgen Luginger dem Reviersport. Er sehe Kaiserslautern als Zweitligist "in der Favoritenrolle", betonte Ziehl bei Sky.