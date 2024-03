Virkus stellt nach Pokal-Aus die Qualitätsfrage

Roland Virkus nahm nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken kein Blatt vor den Mund. „Wir haben viele junge Leute in der Mannschaft. Aber irgendwann ist es eine Frage der Qualität“, sagte der Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:2 (1:1): „Es begleitet uns die ganze Saison. Wir haben 25 Minuten hervorragend angefangen, hatten fünf, sechs hundertprozentige Torchancen und da musst du das Tor machen und es ist Ruhe. Aber das schaffen wir nicht.“

Wenn solche Muster in der Häufigkeit wie in dieser Saison auftreten, müsse "man an der Qualität zweifeln", so Virkus weiter: "Da erwarte ich jetzt auch Lösungen - Lösungen von der Mannschaft, Lösungen aus dem Staff-Team. Es enttäuscht mich aufs Äußerste." Er habe "überhaupt kein Verständnis für die Leistung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit". Es fehle "der Fokus für volle 90 oder 120 Minuten".