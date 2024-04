Allofs angriffslustig vor Halbfinale

Sportvorstand Klaus Allofs von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht angriffslustig in das Halbfinale des DFB-Pokals beim ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. "Wir sind sehr wohl in der Lage, gut Fußball zu spielen. Wir sind nicht so klein, wie mancher glaubt, und gehen dieses Spiel mit dem festen Willen an, für eine Überraschung zu sorgen", sagte Allofs im FAZ-Interview.