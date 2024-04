Alonso vor Rückkehr nach Berlin - Pokalfinale "speziell"

Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger - Xabi Alonso hat in seiner langen Spielerkarriere alles erreicht. Ganz besonderen Eindruck hinterließ beim Trainer von Bayer Leverkusen jedoch das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. 2016 war er als Profi beim Triumph von Bayern München dabei, stand aufgrund einer Verletzung aber nicht auf dem Feld.

"Die Stimmung war fast wie in einem Champions-League-Finale. Das war herrlich", sagte der Spanier, der beim Sieg der Bayern gegen Borussia Dortmund nach Elfmeterschießen aufgrund einer Rippenprellung nicht zum Einsatz gekommen war. Er habe dennoch "sehr schöne Erinnerungen" an das Endspiel, das Pokalfinale in der Hauptstadt sei "speziell".