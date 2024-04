DFB-Pokal: Die brutale Ironie des Schicksals - der eigene Rasen bestraft Saarbrücken

Das Überraschungsteam der Saison scheiterte am 1. FC Kaiserslautern. Und am eigenen Rasen. Dreimal galt das schwer zu bespielende Geläuf und das regnerische Wetter als Vorteil für die Saarländer. Aufgrund einer fehlenden Drainage, durch die der Rasen das Regenwasser nicht aufsaugen konnte, verwandelte sich das Spielfeld häufig in einen Sumpf und sorgte sogar für eine Spielabsage gegen Gladbach.

Am Dienstagabend entschied der Platz erneut ein DFB-Pokal-Spiel in Saarbrücken - diesmal allerdings gegen die Hausherren. Nachdem die erste Halbzeit nach einem offenen Schlagabtausch torlos geendet war, machten die Roten Teufel in der zweiten Hälfte Druck und gingen durch Marlon Ritter mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke von Almamy Toure köpfte Ritter dem 21 Jahre alten Torwart der Gastgeber, Tim Schreiber, den Ball per Aufsetzer durch die Beine.