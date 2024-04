Europacup-Startplätze: Kaiserslautern international?

Der 1. FC Kaiserslautern steht als erster Zweitligist seit 13 Jahren im Finale des DFB-Pokals. Mit einem Sieg am 25. Mai in Berlin gegen Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf, die am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) den zweiten Finalisten ausspielen, würden sich die Pfälzer sensationell für die Europa League qualifizieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Reicht dem FCK auch eine Final-Niederlage?

Nein. Eine Endspiel-Pleite gegen Leverkusen, das als Bundesliga-Tabellenführer bereits für die Champions League qualifiziert ist, würde nicht (mehr) für den Europapokal reichen. Denn grundsätzlich spielen seit der Saison 2015/2016 nur der Sieger des DFB-Pokals und der Bundesliga-Fünfte in der Gruppenphase der Europa League, der Sechste startet in der Play-off-Runde zur Conference League. Sollte Düsseldorf ins Finale einziehen, spielt auf jeden Fall ein Zweitligist in der kommenden Saison in der Europa League.

Was passiert, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt?

{ "placeholderType": "MREC" }

Sollte die Werkself den Pokal gewinnen, würden der Bundesliga-Fünfte und der Bundesliga-Sechste in der Europa League starten, der Bundesliga-Siebte dürfte in der Play-off-Runde zur Conference League antreten.

Was ist mit der Aufstockung des Europapokals?

Durch die Aufstockung des Europacups zur Saison 2024/25 sind fünf deutsche Mannschaften in der Champions League möglich - von den insgesamt vier zusätzlichen Königsklassen-Tickets vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Saison im Europacup am besten abschneiden. In diesem Ranking liegt die Bundesliga auf Rang zwei hinter Italien.