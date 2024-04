Funkel sieht seinen Matchplan bestätigt

Trainer-Oldie Friedhelm Funkel sieht seinen Matchplan nach dem Einzug des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ins DFB-Pokalfinale bestätigt. „Wir durften uns nicht auskontern lassen. So ist Bayern München hier gescheitert, so ist Borussia Mönchengladbach hier gescheitert“, sagte Funkel in der ARD nach dem 2:0 (0:0) im Halbfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken.