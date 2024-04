Keine Angst vor Bayer: Fortunas Thioune fordert "Pokalfight"

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht mit viel Respekt in das Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen, will sich aber keineswegs vor dem schier übermächtigen Bundesliga-Spitzenreiter verstecken. "Ich will einen Pokalfight. Es ist eine Riesenmöglichkeit für uns", sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Duell am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in der BayArena: "Mein Traum ist es, am 25. Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen."