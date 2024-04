Leverkusen im Pokal wieder mit Boniface und Palacios

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen geht das Halbfinale im DFB-Pokal ohne Personalsorgen an. Angreifer Victor Boniface und Mittelfeldspieler Exequiel Palacios stehen für das Heimspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf nach Verletzungen wieder zur Verfügung. Das gab Trainer Xabi Alonso am Tag vor der Partie bekannt.