Pokalendspiele: DFB setzt Zeichen für die Umwelt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) plant im Rahmen der Pokalendspiele von Frauen und Männern besondere Maßnahmen zur Verbesserung der CO2-Bilanz. Wie der Verband mitteilte, werden am 9. Mai in Köln und am 25. Mai in Berlin Aktivitäten in den Bereichen Mobilität, Catering, Energie und Kreislaufwirtschaft durchgeführt. Damit sollen Großveranstaltungen des DFB umweltbewusster gestaltet und die Fans für das Thema Umwelt sensibilisiert werden.