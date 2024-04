"Schmerzt natürlich": Fortuna trauert verpasster Chance nach

Feuerwerk zischte durch die Luft, die Fans feierten ihre geschlagenen Helden minutenlang – doch bei den Profis von Fortuna Düsseldorf wich die Enttäuschung beim Gang in die Kurve nur langsam. „Es schmerzt jetzt natürlich. Ich weiß, wie sehr sich die Fans und die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle dieses Finale gewünscht hätten“, sagte Andre Hoffmann nach dem Ende des Pokaltraums.

Und dennoch traten die Düsseldorfer die kurze Heimreise erhobenen Hauptes und mit einem klaren Ziel für die kommenden Wochen an. "Wir, die Mannschaft, und die Fans sind einfach eine Einheit", meinte Zimmermann: "Wenn wir in dieser Hinsicht so weitermachen, können wir vielleicht doch noch etwas Großes schaffen im Mai." Die Rückkehr in die Bundesliga bleibt für den zweimaligen Pokalsieger (1979, 1980) die Priorität Nummer eins.