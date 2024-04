Stanisic hätte sich Alonso als Bayern-Trainer gewünscht

Der 24 Jahre alte Defensivspieler ist von den Bayern für diese Saison nach Leverkusen ausgeliehen. Im Sommer muss Stanisic nach München zurück. In seinem bis 2026 laufenden Vertrag beim Rekordmeister gibt es keine Kaufoption. Alonso galt als Wunschkandidat der Bayern, bleibt nun aber in Leverkusen.

"Ich bin hier, bis das letzte Spiel gespielt wird, ich denke auch an nichts anderes", sagte Stanisic und ergänzte: "Mal schauen, man weiß ja nie, was im Sommer passiert."

Mit den Bayern habe er "in den zwei Jahren kein Finale spielen können. Es wird eine geile Erfahrung, das ist das Größte, was es gibt. Das ist das absolute Highlight", sagte Stanisic mit Blick auf das Pokalfinale am 25. Mai in Berlin gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.