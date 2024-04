"Unfassbar beschissenes Ende": Saarbrücken trauert um Finalchance

„Die Chance, nach Berlin zu fahren, gibt es als Drittligist nicht so oft, wie wenn wir bei Bayern oder Dortmund spielen würden. Für uns war es eine einmalige Chance - für jeden von uns. Wenn man die so in den Sand gesetzt hat, ist es bitter“, sagte Manuel Zeitz nach dem 0:2 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern.