Dankert leitet 81. DFB-Pokalfinale

„Ich bin sehr froh, dass ich am 25. Mai in Berlin auf dem Feld sein darf“, sagte der 43-Jährige beim offiziellen Pokal-Handover im Wappensaal des Berliner Rathauses. Dankert pfeift seit 2012 Spiele in der Fußball-Bundesliga, zwei Jahre später stieg er zum FIFA-Referee auf.