DFB-Pokal: Warum Alonso Wirtz im Finale plötzlich ausbremste

Es lief die 66. Minute im Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern. Der Bundesligist lag nach der schnellen Führung durch Granit Xhakas Traumtor mit 1:0 in Führung, musste aber durch die Gelb-Rote Karte für Odilon Kossounou die komplette zweite Hälfte in Unterzahl spielen.

Bei einem Einwurf für die Werkself schnappte sich Florian Wirtz den Ball und wollte ihn wieder schnell ins Spiel bringen. In diesem Vorhaben wurde der 21-Jährige allerdings von seinem eigenen Trainer gebremst.

Xabi Alonso ging zum Nationalspieler, umarmte ihn und flüsterte ihm ein paar Worte ins Ohr. Was der spanische Meistercoach damit bezwecken wollte, war offensichtlich: Ruhe ins Spiel bringen.

Wirtz zeigt sich nach Alonso-Aktion einsichtig

„Flo will immer Spaß haben, Flo will immer schnell spielen“, sagte Alonso nach dem 1:0-Sieg in der ARD; „Ich habe ihm gesagt: ‚Ruhig bleiben, wir mussten das Spiel beruhigen‘. Aber er lernt sehr schnell.“