Funkel: Lautern im Pokalfinale "größter Außenseiter"

Trainer Friedhelm Funkel sieht den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen als Underdog von historischem Ausmaß. „Wir sind der größte Außenseiter in einem Endspiel in der Geschichte des Pokals. Wir spielen gegen eine der besten drei Mannschaften Europas. Aber ich bleibe da bei Otto Rehhagel, der mal gesagt hat: ‚In einem einzelnen Spiel hast du immer eine Chance.‘“, sagte der 70-Jährige der Sport Bild.

Am kommenden Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) trifft Lautern im Berliner Olympiastadion auf den deutschen Meister, der schon am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo die Europa League gewinnen kann. Die Unbesiegbarkeit der Leverkusener, die seit 51 Pflichtspielen ungeschlagen sind, ist für Funkel ein Ansporn: "Wenn eine Mannschaft wie Bayer über 50-mal in Folge nicht verliert, wäre es im 53. Spiel doch mal an der Zeit."