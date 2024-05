Funkel mit FCK-Ende im Reinen: "Wunderschöner Abschied"

Friedhelm Funkel sieht das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen als ideale Bühne für ein mögliches letztes Karrierespiel. Das sei „ein wunderschöner Abschied“, sagte der Trainer des 1. FC Kaiserslautern im SID-Interview vor dem Duell in Berlin. Schon die Momente vor der Westkurve nach seinem finalen Spiel auf dem Betzenberg am vergangenen Sonntag seien ein „sehr, sehr schönes Gefühl“ gewesen, betonte der 70-Jährige: „Das macht schon was mit einem. Das ist ganz, ganz toll.“