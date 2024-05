Lautern hofft in Berlin auf ein partygeschwächtes Bayer

Der 1. FC Kaiserslautern hofft im Finale des DFB-Pokals auf partygeschwächte Leverkusener nach dem möglichen Triumph in der Europa League .

„Ich hoffe, dass sie drei Tage vorher Bierduschen haben, feiern und eine lange Nacht haben, damit sie vielleicht nicht ganz mit 100 Prozent ins Finale in Berlin gehen werden“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen beim offiziellen Pokal-Handover im Wappensaal des Berliner Rathauses mit einem Augenzwinkern. Am 22. Mai spielt Bayer in Dublin gegen Atalanta Bergamo um den zweiten Titel der Saison.