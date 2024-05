Saarbrücken erneut für den DFB-Pokal qualifiziert

Der 1. FC Saarbrücken darf von weiteren Heldentaten im DFB-Pokal träumen. Der Fußball-Drittligist, der unter anderem Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aus dem laufenden Wettbewerb befördert hatte, gewann am Samstag den Saarland-Pokal durch ein 2:1 (2:1) gegen den Rivalen FC 08 Homburg und steht damit auch in der kommenden Saison in der ersten Hauptrunde.