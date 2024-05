"Vielleicht noch ein Finale": In Funkel wächst die "Lust"

Das Erlebnis in Berlin habe in ihm zum Abschluss seiner Zeit in Kaiserslautern nochmal "Lust" geweckt. Worauf? "Vielleicht schaffe ich nochmal ein Finale und spiele nicht gegen den deutschen Meister. Das würde ich mir wünschen. Aber ich weiß, dass nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht", sagte Funkel mit einem breiten Grinsen. Auf jeden Fall öffnete er die Hintertür für eine Fortsetzung seiner Trainerkarriere nochmal einen Spalt weiter.