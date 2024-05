"Wie ein Märchen": Bayer feiert ausgelassen das Double

Nach der Pokalübergabe im Stadion feierten die Double-Helden von Bayer Leverkusen im Berliner Club Theater am Potsdamer Platz bis tief in die Nacht. "Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir das Double gewinnen und die Liga ohne Niederlage, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Das fühlt sich an wie ein Märchen", schwärmte Kapitän Lukas Hradecky nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Am Sonntag geht die Party in Leverkusen nämlich in die nächste Runde: Nachdem die Mannschaft gegen 13.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn landet, fährt sie im Mannschaftsbus zum Schloss Morsbroich, um sich dort ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Von dort geht es dann in einem Autokorso und Cabrios zur BayArena, ein buntes Bühnenprogramm mit Acts wie Culcha Candela und der Hermes House Band sorgt dort bis zur Ankunft der Mannschaft am späten Nachmittag für Stimmung.