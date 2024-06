DFB-Pokal: BVB im Volkspark gegen Phönix Lübeck

Borussia Dortmund tritt zu seinem DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck im Hamburger Volksparkstadion an. Das gaben der Fußball-Regionalligist und der Zweitligist Hamburger SV als Hausherr am Mittwoch bekannt. Die Partie findet am 17. August (18.00 Uhr) statt. Lübeck wird als gastgebender Verein eine Miete an den HSV zahlen.