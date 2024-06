DFB-Pokal: Kompany-Debüt gegen Ulm am Freitagabend

Bayern München startet am frühestmöglichen Termin in die Saison. Leverkusen muss wegen den Paralympics ins Vorabendprogramm.

Die Duelle der Supercup-Teilnehmer VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen finden wie geplant erst eine gute Woche später statt. Doublesieger Bayer tritt am 28. August zu ungewöhnlich früher Uhrzeit (18.00 Uhr/ZDF und Sky) bei Carl-Zeiss Jena an, Grund für die Vorverlegung ist die am Abend stattfindende Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris. Stuttgart tritt einen Tag zuvor (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Zweitligaaufsteiger Preußen Münster an.