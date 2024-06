Topspiel mit Leverkusen aufgrund der Paralympics vorverlegt!

Grund für die Vorverlegung ist die am Abend stattfindende Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris. Stuttgart tritt einen Tag zuvor (20.45 Uhr) bei Zweitligaaufsteiger Preußen Münster an.

„Live-Übertragung der Eröffnungsfeier leistet wichtigen Beitrag“

Der Deutsche Fußball-Bund und seine Medien- und Marketingpartner haben sich einvernehmlich auf eine Vorverlegung der Erstrundenpartie auf 18 Uhr geeinigt. „Der DFB und seine Partner unterstützen diese Entscheidung vollumfänglich. Die Live-Übertragung der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen von Inklusion in Deutschland. Der DFB ist ein Verband für alle Menschen und daher ist es uns wichtig, dass die ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung an diesem Abend den paralympischen Athleten gilt“, sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.