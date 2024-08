Alonso warnt vor Jena: "Müssen bereit sein"

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen erwartet trotz der klaren Rollenverteilung im DFB-Pokal volle Konzentration von seiner Mannschaft. „Das erste Spiel im Pokal ist immer ein besonderes“, sagte der Spanier vor dem Duell des Titelverteidigers am Mittwoch (ab 18.00 Uhr im Liveticker ) beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena: „Wir müssen bereit sein.“

Der Gegner habe nach fünf Siegen in Folge "ein gutes Momentum", betonte Alonso: "Wir müssen uns gut vorbereiten." Personelle Wechsel im Vergleich zum Last-Minute-Sieg bei Borussia Mönchengladbach (3:2) schloss der 42-Jährige nicht aus. "Wir haben einen breiten Kader, viele Optionen, nicht so viele verletzte Spieler", sagte der Bayer-Trainer: "Ich habe Vertrauen in alle meine Spieler."