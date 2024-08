Brych-Rückkehr: Rekord spielte keine Rolle

Die Aussicht auf den alleinigen Bundesliga-Rekord spielte für Schiedsrichter Felix Brych auf dem Weg zurück nach seinem Kreuzbandriss keine Rolle. "Ich bin nicht zurückgekehrt für den Rekord. Mir hätte dieser Rekord, den ich zusammen mit Wolfgang Stark schon habe, gereicht", sagte Brych dem SID: "Mein Ziel war einfach, noch mal zurückzukommen. Ich wollte so nicht aufhören."

Brych wird am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals sein Comeback auf der großen Fußballbühne feiern. An den ersten Spieltagen der neuen Bundesligasaison wird der Münchner zum alleinigen Rekord-Unparteiischen der Eliteklasse aufsteigen.