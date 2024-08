BVB: Sahin erwartet „harte Entscheidungen“

Nuri Sahin geht voller Zuversicht und Energie in sein Pflichtspieldebüt als Trainer von Borussia Dortmund. „Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich fühle mich bereit, und ich weiß, dass die Mannschaft bereit ist“, sagte der 35-Jährige am Donnerstag vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck in Hamburg am Samstag (18.00 Uhr im Liveticker).