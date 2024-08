DFB-Pokal: Kurios! Mainz-Spieler wegen Hochzeit ausgewechselt

Der TSV Schott Mainz verliert sein DFB-Pokalspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 0:2. Für Etienne Portmann ist es dennoch ein besonderes Spiel, das ihm noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Der kuriose Grund: Portmann musste zur Hochzeit seines besten Freundes. Besonders bemerkenswert daran ist, dass sein bester Freund die Zwillingsschwester seiner Freundin heiratete. In der 61. Spielminute wurde der Mittelfeldmann also ausgewechselt, dann ging es per Helikopter zur Hochzeit.