DFB-Pokal: Traumdebüt von Werder-Neuzugang

DFB-Pokal: Werder-Coach feiert zwei Siege - zweimal gegen Cottbus

In Gedenken an den vor einer Woche verstorbenen langjährigen Werder-Manager Willi Lemke liefen beide Mannschaften mit Trauerflor auf. Vor dem Anpfiff gab es deshalb vor 20.000 Zuschauern eine Schweigeminute im Stadion der Freundschaft - an dem Tag, an dem Lemke seinen 78. Geburtstag gefeiert hätte. „Es ist eine zusätzliche Motivation für uns“, sagte Werner im Vorfeld.