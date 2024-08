Goretzka nicht im Pokal-Kader der Bayern

Leon Goretzka steht nicht im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München im Pokalspiel am Freitagabend bei Zweitligist SSV Ulm - obwohl er offenbar fit ist. Goretzka gilt in München als Verkaufskandidat, anscheinend ist für den 29-Jährigen keine tragende Rolle mehr vorgesehen.

In der Startelf verzichtete der neue Trainer Vincent Kompany bei seinem Pflichtspiel-Debüt zunächst auf Toptorjäger Harry Kane sowie auf die Zugänge Joao Palhinha und Michael Olise. Rückkehrer Josip Stanisic startete dagegen in der Viererkette.

Die Bayern hatten in der laufenden Woche Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui für 60 Millionen Euro plus Boni im Paket an Manchester United abgegeben. Verkäufe waren eine Bedingung des Aufsichtsrates, um eventuell weitere Transfers tätigen zu können.