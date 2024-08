Klose übersteht mit Nürnberg Pokal-Krimi im Elfmeterschießen

Saarbrücken zwingt Nürnberg in die Verlängerung

In der Anfangsphase hatte Michael Sevcik (12.) den Führungstreffer für den Favoriten erzielt - und dieser war äußerst sehenswert. Der Tscheche traf aus rund 20 Metern ins linke obere Eck und ließ Phillip Menzel im Saarbrücker Tor keine Chance. Kurz vor Schluss konterte Kai Brünker (80.) artistisch.

Mit der Führung im Rücken verwaltete der Favorit das Spiel, ohne größeres Risiko einzugehen. Saarbrücken blieb so in Schlagdistanz, hatte aber große Mühe, für Torgefahr zu sorgen. Erst nach einer guten Stunde hatte Saarbrücken die erste nennenswerte Chance: Simon Stehle (57.) scheiterte jedoch an Mathenia.