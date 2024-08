Kompany lobt Doppelpacker Müller - und die "gute Energie"

Vincent Kompany betonte immer wieder, wie wichtig ihm diese „gute Energie“ sei - umso glücklicher war der neue Trainer von Bayern München mit der Leistung und der Einstellung des Doppelpackers Thomas Müller. „Für ihn war es wie ein Champions-League-Finale. So hat er es gespielt, und das ist wichtig“, sagte Kompany nach dem lockeren 4:0 (2:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SSV Ulm im Sky-Interview.

Müller hatte die Bayern mit seinen Treffern in der 12. und 15. Minute auf Kurs gebracht. "Ich fühle mich ziemlich gut, nicht nur körperlich, auch mit den Jungs. Ich habe Spaß am Spiel", sagte der Routinier, der vor allem "das Spiel gegen den Ball" lobte: "Das Umschalten war eine ganz andere Hausnummer, als wir es in der jüngeren Vergangenheit gewohnt waren. Das war zumindest mein Gefühl auf dem Platz, das lässt Hoffnungen und Ideen das Gegners im Keim ersticken."