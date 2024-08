DFB-Pokal: Hannover 96 scheitert an Drittligist Arminia Bielefeld

Hannover 96 verliert in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 0:2 gegen Arminia Bielefeld. Die Hannoveraner sind bisher der einzige Favorit, der in der ersten Runde gescheitert ist.

Hannover 96 verliert in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 0:2 gegen Arminia Bielefeld. Die Hannoveraner sind bisher der einzige Favorit, der in der ersten Runde gescheitert ist.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist erneut an seiner Auftakthürde im DFB-Pokal gescheitert. Der Pokalsieger von 1992 verlor am Samstag bei Drittligist Arminia Bielefeld nach einer schwachen Anfangsphase mit 0:2 (0:2) und schied wie schon im Vorjahr in der ersten Runde aus.

Leitl sah entsprechenden Handlungsbedarf - und wechselte schon in der 37. Minute doppelt. Tatsächlich setzte sich Hannover nun häufiger in der gegnerischen Hälfte fest, fand aber nur selten ein Durchkommen gegen sicher verteidigende Bielefelder, die nun am 1. September ihren Gegner für die zweite Runde zugelost bekommen. Ausgetragen werden die Partien dann am 29. und 30. Oktober.