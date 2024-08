Fallrückzieher-Traumtor! Gladbach übersteht DFB-Pokal-Auftakt in Aue

Neustart mit Traumtoren: Borussia Mönchengladbach hat trotz einiger Widerstände die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Bundesligist gewann am Samstag beim Drittligisten Erzgebirge Aue mit 3:1 (1:1), damit meisterte der Klub zum elften Mal in Folge seine Auftakthürde - und durfte sich nach der schwierigen vergangenen Saison gleich zum Start über äußerst sehenswerte Treffer freuen.

Franck Honorat (35.) war per Fallrückzieher erfolgreich, Luca Netz (52.) traf ansatzlos in den Winkel. Später legte Alassane Plea (70.) nach, in der zweiten Hälfte war das Spiel damit gedreht. Aue hatte den Bundesligisten mit einem perfekten Angriff früh geschockt, Mika Clausen sorgte in der achten Minute für die Führung der Gastgeber. Unmittelbar vor der Pause scheiterte zudem Gladbachs Julian Weigl per Foulelfmeter (45.+5) an Aue-Kapitän Martin Männel.