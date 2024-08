Trotz Chancenwucher: Leipzig besteht DFB-Pokal-Schlacht in Essen

Einen Schock zu Spielbeginn verkraftet RB gut. Danach kommen die Leipziger immer besser in Fahrt - auch ein Neuzugang trifft.

Ein früher Schock, zahlreiche vergebene Großchancen in Serie - und am Ende doch der lockere Erfolg beim Drittligisten: Der zweimalige DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat seine Auftakthürde bei Rot-Weiss Essen nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän gemeistert und einen gelungenen Saisonstart gefeiert. Beim 4:1 (2:1) im Stadion an der Hafenstraße ließ Leipzig große Glanzlichter aber vermissen - und zahlreiche Möglichkeiten liegen.