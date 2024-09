DFB-Pokal: Bayern muss nach Mainz - Leverkusen gegen Elversberg

SID 01.09.2024 • 17:37 Uhr Der Rekordmeister muss in der zweiten Runde beim Bundesligarivalen FSV Mainz 05 bestehen, Leverkusen bekommt es mit Elversberg zu tun.

Rekordmeister Bayern München muss in der 2. Runde des DFB-Pokals ein Bundesligaduell überstehen. Die Münchner, die im Pokal zuletzt 2019/20 triumphiert hatten und seitdem wiederholt früh scheiterten, bekommen es auswärts mit dem FSV Mainz 05 zu tun. Dies ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Titelverteidiger Bayer Leverkusen trifft auf den Zweitligisten SV Elversberg, Borussia Dortmund reist zum VfL Wolfsburg.

Die Bundesliga-Spitzenteams VfB Stuttgart und RB Leipzig haben in der zweiten Runde einen Heimvorteil. Der Vizemeister aus Stuttgart trifft auf den Vorjahresfinalisten 1. FC Kaiserslautern. Die Leipziger empfangen den Bundesligaaufsteiger FC St. Pauli. Der zweite Aufsteiger, Holstein Kiel, muss zum Zweitligisten 1. FC Köln.

München war in den vergangenen vier Jahren gleich dreimal in der zweiten Runde gescheitert - und das stets auswärts. Beim bislang letzten Pokalduell mit Mainz hatten die Bayern jedoch keine Mühe. Im Februar 2023 gewannen sie das Achtelfinale in Mainz mit 4:0, schieden in der Runde danach aber gegen den SC Freiburg aus.