Darmstadt nach Verlängerung im Pokal-Achtelfinale

Der Zweitligist aus Hessen erarbeitete sich bis zum Seitenwechsel leichte Vorteile - und war im Pech, als ein Versuch von Fraser Hornby praktisch mit dem Pausenpfiff an der Latte landete. Nach Wiederanpfiff spielte der 2,01 m große Lilien-Verteidiger Aleksandar Vukotic dann seine natürlichen Vorteile bei einem Eckball aus und brachte Darmstadt per Kopf verdient in Führung (56.).

Dresden, das zuletzt in der Saison 2014/15 die Runde der besten 16 erreichte hatte, war auch in der Folge vornehmlich in der Defensive gefordert - und kam dennoch durch Jakob Lemmer zum umjubelten Ausgleich (85.). Darmstadt aber belohnte sich erneut durch den verwandelten Foulelfmeter von Kempe (90.+2). Der Siegtreffer war das allerdings noch nicht, weil sich Dynamo durch den fulminanten Fernschusstreffer erneut von Lemmer (90.+11) noch in die Verlängerung rettete.