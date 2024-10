DFB-Pokal: Köln-Trainer Struber massiv unter Druck

Der schwer angezählte Trainer Gerhard Struber ist sich seiner prekären Lage beim 1. FC Köln bewusst. „Grundsätzlich sind wir alle nicht naiv, ich schon gar nicht. Wenn du in der Welt des FC ins Verlieren kommst, wird diskutiert. Das ist normal“, sagte der Österreicher vor dem DFB-Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den Bundesligisten Holstein Kiel: „Natürlich sind die vergangenen Tag nicht spurlos an uns vorübergegangen. Für mich gilt aber, den Fokus mit der Mannschaft zu behalten. Wir wissen, was wir zu tun haben.“