Holstein Kiel hadert nach dem Cup-Aus der Effektivität der Chancenauswertung

Die Störche hadern auch mit strittigen Entscheidungen und freuen sich, dass am Wochenende wieder der Videobeweis zum Einsatz kommt.

Nach dem Aus von Holstein Kiel im DFB-Pokal beim Zweitligisten 1. FC Köln hat Marcel Rapp mehr Zielstrebigkeit von seinen Profis gefordert. „Wir müssen schauen, dass wir aus dem Ballbesitz effektiver werden und mehr Chancen herausspielen“, sagte der Trainer nach dem 0:3 (0:1) in der zweiten Runde: „Das Ergebnis war zu hoch, trotzdem müssen wir das beeinflussen, was wir beeinflussen können.“

Kiel scheidet gegen Köln aus

Am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den 1. FC Heidenheim soll die Negativserie nun ein Ende finden, seit neun Spielen hat Holstein nicht gewonnen. „Das Gute an einer englischen Woche ist, dass wir in ein paar Tagen schon wieder auf dem Platz stehen“, sagte Mittelfeldspieler Finn Porath: „Wir hätten den 3000 Fans, die unter der Woche von Kiel nach Köln gereist sind, gerne eine schöne Rückfahrt beschert. Das tut doppelt weh, dass wir es nicht hinbekommen haben.“