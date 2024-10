Rotation mit Hindernissen: Der VfB vermisst den VAR

Die Erleichterung war Sebastian Hoeneß anzusehen. Um beim Tanz auf drei Hochzeiten die Belastung für seine Spieler bestmöglich zu steuern, hatte der Trainer des VfB Stuttgart gewaltig rotiert, gegen den 1. FC Kaiserslautern liefen die Schwaben mit neun Änderungen in der Startelf auf. Das ging erst gut, dann aber beinahe schief - das am Ende verdiente 2:1 (1:1) gegen den Finalisten der vergangenen Saison lief etwas anders, als Hoeneß sich das vorgestellt hatte. Nicht zuletzt wegen einer Fehlentscheidung.

Im DFB-Pokal kommt der VAR erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz, Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim) hätte ihn aber schon diesmal gut gebrauchen können. So aber pfiff er nach einem Foul von Fabian Rieder an Marlon Ritter ohne zu zögern Elfmeter, obwohl der Tatort knapp außerhalb des Strafraums lag. Boris Tomiak traf zum 1:1 (43.). "Heute war so ein Spiel, wo ich mir den VAR gewünscht hätte", sagte Schlager nach dem Schlusspfiff bei Sky und berichtete: "Ich habe mich auch entschuldigt."