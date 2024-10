Schmidt wütet nach FCH-Aus gegen Linienrichter: "Wahnsinn!"

Der Heidenheimer Coach sah sein Team bei Hertha BSC schon in der Verlängerung.

Frank Schmidt redete sich in Rage, der sonst so diplomatische Trainer des 1. FC Heidenheim war nach dem Pokal-Aus bei Hertha BSC (1:2) komplett bedient. „Wahnsinn! Wir machen das 2:2, das darf im Leben nicht zurückgenommen werden. Ich bringe immer Verständnis für die Schiedsrichter auf, aber heute werde ich kein Plädoyer halten“, wetterte der 50-Jährige am Sky-Mikrofon.