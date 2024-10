Trotz großem Kampf: Schalke wieder sieglos

„Hundert Prozent Einsatz“ waren zu wenig: Schalke 04 hat auch das dritte Spiel unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen verloren. Die ersatzgeschwächten Königsblauen dürfen nach dem erst am Ende deutlichen 0:3 (0:1) in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Bundesligisten FC Augsburg aber ein bisschen neuen Mut schöpfen. Vor allem die kämpferische Leistung stimmte beim Tabellen-15. der 2. Liga.

Augsburgs neuer Publikumsliebling Alexis Claude-Maurice, der am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen Borussia Dortmund beide Treffer erzielt hatte, bereitete den Weg (26.) - allerdings sah Torhüter Justin Heekeren dabei sehr unglücklich aus. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup agierte in der zweiten Halbzeit ein wenig zu schludrig, zog aber erstmals seit sechs Jahren ins Achtelfinale ein. Arne Maier (87.) und Samuel Essende (90.) machten den Sieg in erst in den Schlussminuten klar.