Delay Sports vs. BFC Dynamo: Brisantes Duell für ein umstrittenes Mega-Projekt

Länderspielpause. Die großen Fußballstadien bleiben am Wochenende also leer, auch in Berlin stellt sich die Lage nicht anders dar. Kein Hertha BSC im Einsatz, ebenso wenig Union. Und doch dürfte es in der Hauptstadt nicht langweilig werden, was die Unterhaltung, Action und Brisanz auf Vereinsebene betrifft. Denn der Cosy Wasch-Landespokal (ja, so heißt der Wettbewerb wirklich), elektrisiert die Stadt in diesen Tagen - vor allem das Sportforum Hohenschönhausen, wo am Samstag um 13 Uhr 3.500 bis 4.000 Zuschauer erwartet werden.