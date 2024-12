DFB-Pokal: Last-Minute-Ekstase! Erst der Depp, dann der Held

Der 1. FC Köln wirft Hertha BSC in einem dramatischen Pokal-Achtelfinale raus. Dejan Ljubicic vergibt in der Verlängerung erst vor dem leeren Tor - und wird dann zum Helden.

Überzahl genutzt - und ganz spät zugeschlagen: Zweitligist 1. FC Köln hat seinen Lauf auch im Achtelfinale des DFB-Pokals fortgesetzt und den Traum des Ligakonkurrenten Hertha BSC vom Heimfinale im Olympiastadion dramatisch beendet. Durch das 2:1 (1:1) nach Verlängerung erreichte Köln zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 wieder das Viertelfinale - und ist nun selbst nur zwei Siege vom Endspiel in Berlin entfernt.

Großer Held des Abends wurde Dejan Ljubicic, der die Domstädter in der letzten Minute der Verlängerung per Elfmeter zum Sieg schoss (120.+1). Wenige Minuten zuvor sah der Österreicher noch mehr als unglücklich aus, als er zwei Meter vor dem leeren Tor über den Ball stolperte und damit eine hundertprozentige Chance vergab (100.).

Den Kölnern half nach dem frühen Rückstand durch Ibrahim Mazas Treffer per Foulelfmeter (12.) ein Platzverweis nach Kopfstoß des Herthaners Deyovaisio Zeefuik (26.) zurück in die Spur. Nach dem Eigentor von Florian Niederlechner (30.) lief der FC lange vergeblich an, erst Ljubicic brach spät den Damm.