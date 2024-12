DFB-Pokal: Darum leuchtet Allianz Arena lila

Wenn der FC Bayern und Bayer Leverkusen am Dienstagabend um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals kämpfen (ab 20.45 Uhr im Liveticker ), dürfte sich mancher Stadionbesucher womöglich leicht verwundert die Augen reiben. Angesichts des „Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung“ am 3. Dezember wird der deutsche Rekordmeister die Münchner Allianz Arena erneut in Lila leuchten lassen.

FC Bayern: Hainer will Menschen Mut machen

Und fügte an: “Beim Thema Inklusion setzen wir in unserer Allianz Arena Maßstäbe, von den Plätzen für Rollstuhlfahrer über Fahr- und Lieferservice-Angebote bis hin zur Mannschaftsaufstellung in Gebärdensprache. Inklusion bedeutet, Barrieren zu überwinden – auch in den Köpfen. Dafür wollen wir als FC Bayern sensibilisieren.“