DFB-Pokal: Wolfsburg hofft auf „Schub“ nach Leipzig-Erfolg

VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl gewinnt mit Wolfsburg am Wochenende bei RB Leipzig - das soll Rückenwind für das Pokal-Achtelfinale geben.

VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl gewinnt mit Wolfsburg am Wochenende bei RB Leipzig - das soll Rückenwind für das Pokal-Achtelfinale geben.

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sieht nach dem Erfolg gegen RB Leipzig nicht die Gefahr, dass seine Mannschaft abhebt. Das Team freue sich über den 5:1-Sieg am vergangenen Samstag, sagte der Trainer: „Aber jeder Einzelne ist sehr fokussiert und weiß ganz genau, dass wir hungrig bleiben müssen.“

An seiner Startaufstellung will Hasenhüttl im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) nicht viel rütteln.