Hertha und der "Traum" vom Finale daheim - Reese weiter Joker

Für den Hoffnungsträger kommt in Köln ein Startelf-Einsatz noch zu früh. Die Berliner haben in dieser Pokalsaison ein ganz großes Ziel vor Augen.

Reese hatte am Samstag beim 3:1-Sieg in Magdeburg nach viermonatiger Verletzungspause in der Schlussphase sein Comeback gefeiert. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass er eine Weile weg war. Der Junge ist heiß ohne Ende, er will liefern und kann Spiele entscheiden“, sagte Fiel - und bremste dennoch: „Die Vernunft steht an allererster Stelle. Es hilft uns nichts, wenn er zu viel schon in die Beine bekommt und dann erneut ausfällt.“