Mit besserer B-Elf: VfB in Regensburg souverän weiter

Enzo Millot (10.) und Anrie Chase (19.) sorgten mit ihren Toren früh für klare Verhältnisse. Nick Woltemade (61.) zerstörte mit seinem dritten Pokaltor die letzten Regensburger Hoffnungen, ein abgefälschter Schuss von Joker Ermedin Demirovic (74.) landete noch am Pfosten.

Die meisten der 15.210 Zuschauer im ausverkauften Jahnstadion hofften nach dem Erstrunden-Erfolg gegen Bochum (1:0) auf die nächste Überraschung gegen einen Bundesligisten. Regensburg kämpfte, nah dran am zweiten Sieg über den VfB im elften Pflichtspielduell war man aber nicht, zu gut harmonierten dessen Ersatzspieler mit den wenigen verbliebenen Stammkräften. Der neunte Stuttgarter Erfolg über einen Zweitligisten in Serie war nie in Gefahr.